POL-DO: Einbruch in Lagerhalle in Dortmund-Wickede - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0906 Die Polizei fahndet mit Fotos nach zwei unbekannten Tatverdächtigen nach einem versuchten Warenkreditbetrug in Dortmund-Brackel. Am 14. Juli 2023 um 18:52 Uhr versuchten zwei unbekannte weibliche Tatverdächtige eine am 10. Juli 2023 missbräuchlich ausgelöste Bestellung in einem Geschäft am Brackeler Hellweg abzuholen. Dazu legten ...

