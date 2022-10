POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Alkohol, Drogen, kein Führerschein

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Mittwoch (05.10.22) einen schwarzen Toyota IQ an der Schubertstraße beschädigt. Gegen 00.15 Uhr hörte eine Zeugin einen Knall. Sie entdeckte den Schaden am Auto sowie das Frontlicht eines Fahrrads. Das Auto stand am Fahrbahnrand. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in ...

