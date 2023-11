Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Dienstagabend kam es gegen 19:45 Uhr an der Abfahrt Ravensburg-Nord zur B32 zu einem Zusammenstoß zweier Pkw. Ein 19-jähriger Lenker eines Toyota verließ die B30 an der Abfahrt Ravensburg-Nord und kollidierte mit dem Ford eines 56-Jährigen, der von Berg kommend in Richtung Ravensburg unterwegs war. Alle Beteiligten kamen vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus, konnten dieses jedoch kurze Zeit später wieder verlassen. Letztlich wurden nur bei der 18 Jahre alten Beifahrerin im Toyota leichte Verletzungen festgestellt. Die beiden Pkw waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden einseitig gesperrt.

Störer landet in Gewahrsam

Die Polizei wurde gegen Mitternacht zu einer Diskothek in der Südstadt gerufen, nachdem ein 35-Jähriger die dortigen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verbal bedroht und eine Glasflasche nach ihnen geworfen hatte. Kurz vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Mann von der Örtlichkeit, konnte jedoch in der Nähe angetroffen werden. Gegenüber den Beamten verhielt er sich ebenfalls aggressiv und uneinsichtig, weshalb ihm der Gewahrsam erklärt wurde. Als ihm die Handschließen angelegt wurden, führte er einen Kopfstoß in Richtung eines Polizeibeamten aus und traf diesen auch leicht. Er wurde jedoch nicht verletzt. Weiterhin spuckte er immer wieder in Richtung des Polizeibeamten. Der deutlich unter Alkohol stehende Tatverdächtige musste die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren u.a. wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte eingeleitet.

Wangen im Allgäu

Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Dienstagabend brach bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße in Neuravensburg ein und verursachte Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde kann derzeit nicht gesagt werden, da die Bewohner ortsabwesend sind. Personen denen im entsprechenden Zeitraum Verdächtiges im näheren Umfeld aufgefallen ist, mögen sich beim Polizeirevier Wangen unter T. 07552/9840 melden.

