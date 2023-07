Polizei Mettmann

POL-ME: 74-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Mettmann - 2307066

Mettmann (ots)

Am Montag, 24. Juli 2023, wurde eine 74-jährige Erkratherin bei einem Verkehrsunfall in Mettmann schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen fuhr die 74-Jährige gegen 14:30 Uhr in einem Peugeot 107 auf dem Südring (B7) in Fahrtrichtung Haan. Kurz vor dem Kreisverkehr am Erkrather Weg verlor sie in einer leichten Kurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Sie kollidierte frontal mit einem Baum neben der Gegenfahrbahn.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die 74-Jährige schwer verletzt. Ein Ersthelfer half der Verletzten, das Fahrzeug zu verlassen. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die Erkratherin in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und schätzt den Gesamtsachschaden auf eine mittlere vierstellige Summe. Der Südring war während der medizinischen Versorgung und Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell