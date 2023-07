Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2307064

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Am Donnerstag, 20. Juli 2023, kam es auf der Königsberger Straße in Heiligenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines blauen Daihatsu Sirion hatte sein Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 8 abgestellt, als eine unbekannte Fahrzeugführerin eines silbernen VW das geparkte Fahrzeug beschädigte. Der Daihatsu wurde an der Fahrerseite schwer beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die Fahrzeugführerin von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 4.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Mettmann ---

Am Montagvormittag, 17. Juli 2023, kam es auf der Eidamshauser Straße in Mettmann zu einer Verkehrsunfallflucht. Der 85-jährige Fahrer eines Toyota Corolla befuhr gegen 09:20 Uhr die Eidamshauser Straße in Richtung Neanderstraße, als ihm an einer Engstelle ein schwarzes Fahrzeug, besetzt mit einem Fahrer, entgegenkam. Der Fahrer missachtete den vorfahrtberechtigten Toyota Corolla, so dass er in der Engstelle mit seinem Fahrzeug den Toyota touchierte und im Heckbereich an der Fahrerseite beschädigte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen entfernte sich der Unfallverursacher anschließend von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

--- Erkrath ---

Am Donnerstagabend, 20. Juli 2023, kam es auf der Straße Kemperdick in Höhe des Kreuzungsbereiches zur Max-Planck-Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugen befuhr der Fahrer eines grünen Traktors mit einem leeren Anhänger die Straße Kemperdick, als der Fahrer im Kreuzungsbereich zur Max-Planck-Straße / Bergische Allee einen U-Turn machte, um seine Fahrt auf der Straß Kemperdick in Richtung Hilden fortzusetzen. Hierbei touchierte das Heck ein Verkehrszeichen, welches aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt wurde. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der männliche Fahrzeugführer mit kurzen Haaren von der Unfallörtlichkeit. Die Beamten schätzen den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Mittwochmorgen, 19. Juli 2023, wurde ein Langenfelder über einen frischen Unfallschaden an seinem Garagentor an der Baumberger Straße in Langenfeld-Berghausen hingewiesen. Nach eigenen Angaben könnte der Schaden in der Nacht oder am Dienstagabend entstanden sein. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, hatte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit entfernt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf mehrere hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Donnerstagabend, 20. Juli 2023, kam es auf der Fichtestraße in Monheim am Rhein zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Halter eines schwarzen Audi A5 hatte sein Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 3 abgestellt. Gegen 19:35 Uhr passierte vier Jugendliche auf einem Lastenfahrrad den Abstellort und kippten aus bisher ungeklärter Ursache um und fielen gegen den geparkten Audi A5. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich das Quartett mitsamt des Fahrrades von der Unfallörtlichkeit. Zeugen können einen der Jugendlichen als circa 15 Jahre alt und mit dunkler Hautfarbe, schmaler Figur und lockigem Haar beschreiben. Der zweite männliche Jugendliche soll von gleichem Alter gewesen sein, jedoch blonde Haare gehabt haben. Eine der weiblichen Jugendlichen soll lange schwarze Haare gehabt haben. Die Polizei schätzt den an dem Audi A5 entstandenen Sachschaden auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

