Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkrs. Konstanz) Geschädigter gesucht (13.08.2022)

Stockach (ots)

Am Samstag, 13.08.2022, gegen 18.15 Uhr, stieß ein 84-jähriger Fahrer eines Ford beim Einparken auf den Parkplätzen der evangelischen Kirche in der Zoznegger Straße in Stockach gegen einen hinter ihm geparkten Pkw Dacia und beschädigte diesen im Frontbereich. Der 84-Jährige wartete über eine Stunde an der Unfallstelle, ohne dass der Fahrer des Dacia erschien, weshalb er zum Polizeirevier Stockach ging, um den Unfall zu melden. Bei einer Überprüfung durch eine Streife konnte der Dacia an der Unfallstelle nicht mehr festgestellt werden. Von diesem ist lediglich bekannt, dass er ein STO-Kennzeichen hatte und dunkelrot war. Der Geschädigte wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771 93910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell