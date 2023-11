Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Sigmaringen

Frontalkollision fordert sieben Verletzte

Sieben teils schwer verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 16.30 Uhr auf der K 8267 zwischen Inzigkofen und Göggingen ereignet hat. Aus noch ungeklärter Ursache kam die 55 Jahre alte Lenkerin einer Mercedes C-Klasse auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem VW Crafter eines 25-Jährigen zusammen. Die 4 Personen im Mercedes, darunter ein 9-jähriges Kind, wurden teils eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Im VW Crafter wurden 3 Personen verletzt. Insgesamt wurden 2 Insassen mit Rettungshubschraubern und Rettungswägen mit schweren, 5 Personen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Um die beiden total beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die Kreisstraße bis gegen 20:00 Uhr voll gesperrt. Ein Vertreter des Umweltamts kam wegen auslaufender Betriebsstoffe vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell