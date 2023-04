POL-HAM: LKW touchiert Baum und flüchtet

Hamm-Mitte (ots) - Eine 50-Jährige wurde bei einem Unfall am Mittwochmittag, 12. April, auf der Südstraße Ecke Theodor-Heuss-Platz leicht verletzt. Ein 17-Jähriger war um 13.57 Uhr in einem VW auf dem Theodor-Heuss-Platz in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Bevor er in die Südstraße abbiegen wollte, hielt er an einem dortigen Stoppschild an. Dabei kollidierte eine hinter ihm fahrende 34-jährige Opel-Fahrerin aus ...

