POL-HAM: Dank aufmerksamer Zeugin: Fahrraddiebe von Polizei gestellt

Hamm-Mitte (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Dienstagmittag, 11. April, an der Wilhelmstraße ein Pedelec vom Gelände einer Autowaschanlage gestohlen. Das graue Rad stand unverschlossen an einem Fahrradständer, als der Dieb es um 12.25 Uhr entwendete und damit in Richtung Innenstadt flüchtete. Aufgrund einer Videoüberwachung kann der Mann wie folgt beschrieben werden: Er ist schlank, etwa 1,80 Meter groß und hat ...

