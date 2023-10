Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fußball auf dem Betzenberg - Hinweise der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz

Im Fritz-Walter-Stadion findet am Freitagabend (6. Oktober 2023) das Fußballspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 statt. Anpfiff ist um 18:30 Uhr. Die Polizei hat sich gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern entsprechend auf die Partie vorbereitet, um einen möglichst reibungslosen und sicheren Ablauf für alle Fußballfans zu gewährleisten. Gemeinsam können alle dazu beitragen, damit es ein toller Fußballabend wird.

Auf der Internetseite der Polizei unter https://s.rlp.de/fussball-kaiserslautern hat das Polizeipräsidium Westpfalz Informationen unter anderem zur An- und Abreise, zum Park-and-Ride Verkehr und den zur Sicherheit erforderlichen Maßnahmen in und um das Stadion zusammengestellt. Dennoch hier einige wichtigen Infos:

- Der Messeplatz steht am Freitag wegen des Aufbaus der Oktober-Kerwe als Parkraum nicht zur Verfügung. - Auf dem Parkplatz Schweinsdell (Autobahnausfahrt A 6, Kaiserslautern-Ost) ist ausreichend Parkraum für Stadionbesucher vorhanden. Die Stadtwerke Kaiserslautern haben einen Shuttle-Service eingerichtet, der Sie zum Betzenberg fährt und nach dem Spiel wieder zurück zu Ihrem Fahrzeug bringt. - Bitte fahren Sie nicht auf den Betzenberg, dort ist kaum Parkraum vorhanden. Die wenigen Parkmöglichkeiten sollten Anwohnern vorbehalten sein. - Und da es sich leider nie vermeiden lässt: Bitte rechnen Sie vor und nach dem Spiel mit Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Betzenberg. Das Stadion liegt in einem Wohngebiet mit nur wenigen Zu- und Abfahrtswegen. Um die Sicherheit aller Fans, Anwohner und Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, kann es daher zu Straßensperrungen kommen. Insbesondere vor und nach dem Spiel wird es zu Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs rund um den Elf-Freunde-Kreisel kommen, um der Vielzahl an Fußgängern eine reibungslose Querung zu ermöglichen. Die Polizei versucht diese so kurz wie möglich zu halten. - Informationen für Bahnreisende: Aufgrund des Fußballspiels ist am Freitag zu dem bereits bestehenden Regelzugverkehr mit zusätzlichem Reiseaufkommen nach Kaiserslautern zu rechnen. Daher empfiehlt die Polizei allen Besuchern, auch hier genügend Zeit für eventuelle Verzögerungen einzuplanen. Für die An-und Abreise werden seitens der Deutschen Bahn AG zusätzliche Züge eingesetzt. Die veröffentlichte Fahrbahnauskunft kann unter https://s.rlp.de/F5MbV eingesehen werden.

Am Freitag werden Kommunikationsteams der Polizei im Einsatz sein. Sprechen Sie sie an, die Kolleginnen und Kollegen beantworten Ihre Fragen. Das Polizeipräsidium Westpfalz informiert außerdem unter https://twitter.com/polizei_kl über Verkehr und Polizeieinsatz.

Um Störungen frühzeitig zu erkennen und im Stadtgebiet die Verkehrswege im Blick zu haben, wird das Polizeipräsidium Westpfalz eine Drohe einsetzen. Die Bundespolizei überwacht mit einem Hubschrauber den Bahnverkehr.

Wir gehen von einem friedlichen Ablauf der Veranstaltung aus. Dennoch werden strafbare Handlungen zur Anzeige gebracht. Wer die Regeln missachtet und dadurch sich oder andere in Gefahr bringt, muss mit entsprechenden Konsequenzen rechnen. Dies können auch künftige Beförderungsausschlüsse durch die Deutsche Bahn oder bundesweite Stadionverbote sein.

Die Polizei wünscht allen Fans eine gute An- und Abreise sowie einen angenehmen Fußballabend in Kaiserslautern. Wir freuen uns auf ein spannendes Fußballspiel und auf ein faires Miteinander in und außerhalb des Stadions. |erf

