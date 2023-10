Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fensterscheibe eingeworfen

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Stadtbewohner meldete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Sachbeschädigung in der Pariser Straße. Nach seinen Angaben habe er beim Vorbeilaufen ein Loch in einer Schaufensterscheibe eines Ladenlokals festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach der Tatortaufnahme verschloss die Feuerwehr das Loch in der Verglasung. Zeugen, die in der Tatnacht etwas Verdächtigens wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell