POL-PPWP: Sachbeschädigung an PKW

Kaiserslautern (ots) - In dem Zeitraum Sonntag, 01.10.2023, 19:30 Uhr bis Montag, 02.10.2023, 06:30 Uhr wurde in der Rosenstraße ein E-Bike entwendet. Der 53-jährige Geschädigte konnte dies über einen verbauten GPS-Tracker orten. Das E-Bike wurde in einem Keller in der Steinstraße aufgefunden und letztlich an den Eigentümer wieder ausgehändigt. An dem E-Bike wurde durch den bisher unbekannten Täter die Wegfahrsperre am Hinterrad gewaltsam entfernt. Zeugen, welche ...

