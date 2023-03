Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - BMW-Fahrer unter Einfluss von Amphetamin

Friedelsheim (ots)

Am 03.03.2023 gegen 23:30 Uhr befuhren Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim die BAB 650 in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Nach kurzer Zeit fiel ihnen dabei ein in Schlangenlinien fahrender BMW auf, welcher anschließend an der Anschlussstelle Friedelsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der 44-Jährige zeigte bei der Kontrolle drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Bei der Durchsuchung des Fahrers konnte zudem eine geringe Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

