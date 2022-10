Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versuchter Einbruch

Gaugrehweiler (ots)

In der Nacht vom 29.10.22 auf den 30.10.2022 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Gaugrehweiler einzubrechen. Hierbei wurde die Wohnungstür beschädigt. Die Täter gelangten jedoch nicht ins Haus. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Täter unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell