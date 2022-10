Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Schmittweiler (ots)

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag hat der Fahrer eines Omnibusses eine Fußgängerin verletzt. Der 62-jährige Fahrer befuhr die Hauptstraße in der Ortslage Schmittweiler und geriet beim Rechtsabbiegen auf den Bürgersteig. Dabei erfasste er eine 79-jährige Fußgängerin. Die Frau erlitt beim Aufprall schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verbracht. |pilek

