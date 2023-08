Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Junge Frau volltrunken unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Samstagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer einen vor ihm fahrenden Pkw, welcher von Arnsgereuth in Richtung Saalfeld unterwegs war. Das Fahrzeug soll dabei unbeleuchtet sein und in Schlangenlinien fahren. Der Pkw konnte zeitnah durch die Polizei in Saalfeld einer Kontrolle unterzogen werden. Die 29-jährige Fahrerin war laut Atemalkoholtest mit einem Wert von 3,24 Promille unterwegs. Es erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell