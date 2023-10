Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand verhindert

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Anwohner machten am frühen Samstagmorgen in der Stärkestraße eine verdächtige Beobachtung und meldeten sie der Polizei. Ein Mann stellte mehrere, mit einer Flüssigkeit gefüllte Plastikflaschen an ein Wohnhaus. Er stopfte ein Tuch in die Öffnung der Flaschen und zündete sie an. Noch bevor es zu einem größeren Schaden kam, konnten die Anrufer und die hinzugerufene Feuerwehr die brennenden Tücher löschen. Den Einsatzkräften fiel später in der Kindergartenstraße ein Mann auf, der der Beschreibung entsprach. Sie kontrollierten den 18-Jährigen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten Gegenstände, die zur Tat passten. Zudem hatte er noch Betäubungsmittel bei sich. Der Mann musste die Ordnungshüter zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sie soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Den Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |kfa

