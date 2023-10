Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizisten bedroht und beleidigt

Kaiserslautern (ots)

Nachdem ein 35-Jähriger am Samstag auf dem Stiftsplatz Einsatzkräfte der Polizei aggressiv angegangen war, nahmen ihn Beamte in Gewahrsam. Zunächst beleidigte der Mann eine Beamtin. Als die Ordnungshüter den 35-Jährigen zur Rede stellten, wurde er sofort aufbrausend. Er beleidigte weiterhin und bedrohte die Einsatzkräfte. Einem Platzverweis leistete der Mann keine Folge, stattdessen wurde er gegen die Beamten handgreiflich. Die Polizei nahm den 35-Jährigen in Gewahrsam. Weil der Verdacht besteht, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand, ordnete eine Richterin die Entnahme einer Blutprobe an. In seiner Umhängetasche fanden die Beamten eine geringe Menge Amphetamin und zugriffsbereit zwei Steakmesser. Das Rauschgift und vorsorglich die Messer, wurden sichergestellt. Der 35-Jährige blickt jetzt mehreren Strafverfahren entgegen, unter anderem wegen des Verdachts des Widerstands, der Bedrohung und Beleidigung sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. |erf

