POL-MA: Mannheim: Radfahrer missachtet Rotlicht und wird von Auto erfasst

Mannheim (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Reichskanzler-Müller-Straße in Richtung Möhlstraße. Um kurz nach 07:30 Uhr passierte er die Einmündung der Neckarauer Straße, missachtete dabei aber das Rotlicht der Ampel. Ein BMW, der an der Einmündung stand und von der Neckarauer Straße nach links in Richtung Mannheim-Innenstadt abbog, stieß so mit dem querenden Radfahrer zusammen. Der 35-Jährige prallte auf die Motorhaube und fiel anschließend zu Boden. Durch den Unfall verletzte er sich schwer und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Am Auto entstand ein Schaden von knapp 5.000 Euro.

