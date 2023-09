POL-RE: Herten: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots) - Am Freitag versuchten zwei bislang unbekannte Männer einen 17-Jährigen aus Gladbeck zu berauben. Sie sprachen ihn zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr an der Ecke Horster-/Klarastraße an und fragten nach Geld. Dann griff ihn einer am Kragen und zog ihn zur Seite. Der 17-Jährige konnte sich losreißen und davonlaufen. Er erstattete im Nachgang und einige Stunden später Anzeige bei der Polizei. ...

