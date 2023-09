Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Zeugensuche nach versuchtem Raub

Recklinghausen (ots)

Am Freitag versuchten zwei bislang unbekannte Männer einen 17-Jährigen aus Gladbeck zu berauben. Sie sprachen ihn zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr an der Ecke Horster-/Klarastraße an und fragten nach Geld. Dann griff ihn einer am Kragen und zog ihn zur Seite. Der 17-Jährige konnte sich losreißen und davonlaufen. Er erstattete im Nachgang und einige Stunden später Anzeige bei der Polizei.

Beschreibung der beiden Täter:

1. Etwa 30-35 Jahre alt, ca. 1,70m groß, breites Gesicht mit Bart, dunkle Hautfarbe, schwarze Jacke - Kapuze über den Kopf gezogen, blauer Jeans, sprach gebrochen Deutsch. 2. 30-35 Jahre alt, etwa 1,90m-1,95m groß, Vollbart, Aknenarben im Gesicht, sprach türkisch

Wer etwas gesehen hat oder Angaben zu beiden Verdächtigen machen kann, wird gebeten, die Polizei zu informieren (0800 2361 111). Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

