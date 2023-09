Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Polizei begrüßt 109 Neuzugänge

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Recklinghausen (ots)

Das Polizeipräsidium Recklinghausen hat am 1. September 109 neue Kolleginnen und Kollegen begrüßt.

Die meisten "Neuen" haben gerade ihre Duales Studium beendet und kommen direkt von der Fachhochschule in die Behörde. Hinzu kommen einige Neuzugänge, die aus persönlichen oder dienstlichen Gründen den Dienstort wechseln und sich das Polizeipräsidium Recklinghausen als neue dienstliche Heimat gewünscht hatten.

"Schön, dass Sie jetzt bei uns sind", sagte Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen auf der Begrüßungsfeier in der Hertener Friedenskirche. "Sie können sich sicher sein, dass nicht nur ich Sie heute herzlich willkommen heiße, sondern dass Sie auch in ihren künftigen Dienst-stellen mit offenen Armen empfangen werden."

Der Großteil der Neuzugänge wird Dienst auf den Einsatzwachen im Kreis Recklinghausen und in Bottrop versehen, doch auch die Direktion Kriminalität bekommt neue Kräfte.

Die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger hob die Polizeipräsidentin als eines der zentralen Behördenziele hervor: "Sie haben es in der Hand, den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können. Egal, auf wen Sie im Einsatz treffen, den meisten Respekt verdienen Sie sich durch professionelles und rechtsstaatliches Handeln und durch empathisches Auftreten. Der Diensteid auf das Grundgesetz ist Ihr Rüstzeug für das ganze Berufsleben - und zugleich die Verpflichtung, sich für die Menschen einzusetzen, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder Herkunft." Auch wenn sich Polizisten im Dienst immer wieder Respektlosigkeiten, Anfeindungen und auch Angriffen erwehren müssen, habe die Polizei nach wie vor breiten Rückhalt in der Gesellschaft, betonte die Polizeipräsidentin.

Sie haben selbst Interesse am Polizeiberuf? Mit der Kampagne "Genau mein Fall!" wirbt die Polizei NRW um Nachwuchs. Wer im Team in einem spannenden Alltag Menschen helfen möchte, der ist bei uns genau richtig. Neben Abiturientinnen und Abiturienten sind die Pforten zum Einstellungsverfahren unter bestimmten Voraussetzungen auch für Berufswechsler offen.

Seit dem Jahr 2022 gibt es einen neuen Weg zur Polizei NRW: Interessierte mit mittlerem Bildungsabschluss oder der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe können das "Fachabitur Polizei" an ausgewählten Berufskollegs in NRW anstreben - darunter das Kuniberg-Berufskolleg Recklinghausen. Nach zwei Jahren Schule mit polizeispezifischen Inhalten und bestandenem "Fachabitur Polizei" sowie weiterhin erfüllten beamtenrechtlichen Voraussetzungen steht der Weg frei zum Dualen Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.

Eine persönliche Beratung gibt es bei unseren Einstellungsberatern: Polizeihauptkommissarin Eva Schulz und Polizeihauptkommissar Udo Reglinski unter der Rufnummer 02365/106-2356 oder -2357.

Weitere Infos unter: https://www.genau-mein-fall.de/ bzw. für die Fachoberschule Polizei: https://www.genau-mein-fall.de/nextlevel/

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell