Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bewerbungsstart für den Heidelberger Präventionspreis 2023

Heidelberg (ots)

In vielen Bereichen unseres alltäglichen Lebens treffen wir auf aggressive Sprache und impulsives Verhalten. Das kann im Privatleben, bei der Arbeit, im digitalen Raum oder bei der Teilnahme am Straßenverkehr sein. Man mutmaßt, dass die globalen Krisen, die in der jüngsten Vergangenheit aufgetreten sind, hierbei als eine Art Verstärker wirken. Neben vielen weiteren Faktoren spielen mangelnde Empathie, fehlende Solidarität und die fehlende Kenntnis positiver Kommunikationsmodelle eine große Rolle. Aggression ist ein grundlegend menschliches Verhaltensmuster, sie kann jedoch zu vielerlei Arten von Gewalt führen. Die weitreichenden Folgen sind oftmals nicht abzuschätzen und auch nicht mehr gut zu machen.

Wie können wir dieser zunehmenden Herausforderung präventiv begegnen? Wie können wir das Miteinander, den Konsens zu Werten und gemeinsamen Regeln und damit den sozialen Frieden stärken? Welche Konzepte und Projekte, die eine Stärkung der verschiedensten Sozialräume in den Fokus nehmen, können hier wirkungsvoll ansetzen?

Die Ausschreibung des Präventionspreises des Vereins Sicheres Heidelberg e. V. läuft daher dieses Jahr unter dem Motto:

"Einen wertschätzenden Dialog und die gesellschaftliche Solidarität stärken - Gewalt und Aggression begegnen"

Der Heidelberger Präventionspreis 2023 möchte Projekte auszeichnen, die sich mit der Vorbeugung von aggressivem Verhalten und daraus möglicherweise resultierender Gewalt befassen. Besonderes Augenmerk soll auf die Projekte gelegt werden, die sich mit positiven und motivierenden Handlungsansätzen und Aspekten auseinandersetzen, ganz im Sinne einer sozialräumlichen Gewaltprävention.

Sie richtet sich an alle Einrichtungen, die sich im Bereich Prävention gesellschaftlich engagieren (z.B. Ehrenamtliche, Vereine und Verbände, Behörden, Hilfsorganisationen, Jugendarbeit, Schulen und Bildungseinrichtungen, Kulturschaffende, u.a.) mit entsprechenden Projekten, Angeboten, Programmen, Aktionen, Internetauftritten, Ausstellungen, Theaterstücken, Plakataktionen, Filmspots, u.v.m.

Wer sich als Einrichtung mit einem Projekt um den Heidelberger Präventionspreis 2023 bewerben möchten, findet alle weiteren Infos zur Bewerbung hier: ➡https://www.sicherheid.de/.../heidelberger-pr.../jahr-2023/

