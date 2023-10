Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge hilft bei Tataufklärung

Kaiserslautern (ots)

Ein Zeuge hat in Kaiserslautern geholfen, mehrere Fälle von Graffiti-Schmierereien aufzuklären.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 02:45 Uhr, bemerkte ein Zeuge eine unbekannte Person auf einem Baugerüst in der Steinstraße und meldete seine Feststellung unmittelbar bei der Polizei. Vor Ort stellten die Beamten ein frisch aufgebrachtes Graffiti an der Hausfassade fest. Der mutmaßliche Täter hinterließ einen 6 x 2 Meter großen Schriftzug.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten zum Erfolg. Der Tatverdächtige konnte unweit des Tatortes festgestellt werden. Dieser versuchte sich noch schnellen Schrittes von der Örtlichkeit zu entfernen, wurde aber kurz darauf einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rucksack des 17-Jährigen aus Kaiserslautern wurden eine rote Sprühdose und Bilder von weiteren "Graffiti-Künsten" aufgefunden. Im Nachgang wurden bei einer angeordneten Durchsuchung des Zimmers des Jugendlichen Farbspraydosen und selbstgefertigte Polaroid-Aufnahmen zu weiteren Graffiti-Schmierereien, die weiteren Taten im Stadtgebiet zugeordnet werden können, sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Beamten vom Haus des Jugendrechts geführt. |ho

