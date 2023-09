POL-PPWP: Security Mitarbeiter angegriffen und beleidigt

Kaiserslautern (ots) - In der Dornenstraße kam es zwischen Dienstag 19 Uhr und Donnerstag 9:30 Uhr zu einem Einbruch. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Wohnung einer 87-Jährigen. Erfolgreich war der Einstieg anscheinend nicht: Ohne Beute verließen die unbekannten Personen das Anwesen wieder und machten sich davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges wahrgenommen haben ...

