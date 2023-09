Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Festnahmen im Grenzraum

Rheinmünster/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern mehrere gesuchte Straftäter verhaftet. Am Flughafen in Karlsruhe/ Baden-Baden wurde ein 59-jähriger rumänischer Staatsangehöriger zur grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges aus Rumänien vorstellig. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Arbeitgeber konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und den Mann damit vor 20 Tagen Gefängnis bewahren. Weiterhin wurde in Kehl ein 32-jähriger algerischer Staatsangehöriger, nach dem Ausstieg aus der Tram, kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls, sowie zwei Aufenthaltsermittlungen. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Ersatzfreiheitsstrafe von 25 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, wurde am Grenzübergang Kehl Europabrücke ein 19-jähriger französischer Staatsangehöriger polizeilich kontrolliert. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 877,50 Euro begleichen und damit 20 Tage Gefängnis abwenden. Da er als Fahrer eines Fahrzeuges angetroffen wurde, jedoch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, erwartet ihn nun eine Anzeige.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell