Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Drei Festnahmen an einem Tag

Rheinmünster/Kehl (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern über den Tag verteilt drei gesuchte Straftäter verhaftet. Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Timisoara (Rumänien) wurden zwei Personen verhaftet. Gegen zwei rumänische Staatsangehörige, im Alter von 19 und 29 Jahren bestanden Haftbefehle wegen schwerer räuberischer Erpressung und wegen Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt. Der Jüngere der beiden musste eine Jugendstrafe von neun Monaten antreten. Der Ältere wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 70 Tagen in das Gefängnis eingeliefert. Gegen Mittag wurde am Bahnhof in Kehl ein 37-jähriger marokkanischer Staatsangehöriger angetroffen. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die fällige Geldstrafe bezahlen und damit 15 Tage Haft abwenden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell