Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei nimmt gesuchte Straftäter fest

Rheinau/Rheinmünster/Iffezheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei haben über das Wochenende mehrere gesuchte Straftäter verhaftet. Bereits am vergangen Freitag nahmen die Beamten einen zweifach gesuchten Mann fest. Dieser wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang in Rheinau angetroffen. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen unerlaubtem Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel und unerlaubter Einreise. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe für 140 Tage in das Gefängnis eingeliefert. Ebenfalls am Freitag wurde am Flughafen Karlsruhe/ Baden-Baden ein 25-jähriger bulgarischer Staatsangehöriger verhaftet. Der Mann erschien zur grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Varna/Bulgarien. Gegen ihn bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Er konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 234,50 Euro bezahlen und anschließend seine Reise fortsetzen. In der Nacht von Sonntag auf Montag erfolgte die Festnahme eines 32-jährigen rumänischen Staatsangehörigen,in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus auf der Fahrt von Straßburg nach Zagreb, am Grenzübergang in Iffezheim. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl wegen Diebstahls. Er konnte die fällige Geldstrafe nicht bezahlen und wurde zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe von 94 Tagen in das Gefängnis eingeliefert.

