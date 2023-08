Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Tageswohnungseinbruch in der Gartenstraße

Altenglan (ots)

Am späten Sonntagnachmittag brechen bislang unbekannte Täter zwischen 15:00 Uhr - 18:00 Uhr in Abwesenheit der Eigentümer in ein Einfamilienhaus ein. Der oder die Täter hebelten die Haustür auf und entwendeten hochwertigen Schmuck im fünfstelligen Bereich. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Polizei frägt nach Zeugen der Tat. Hinweise bitte an die Polizei in Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de |pikusel

