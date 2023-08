Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geparktes Fahrzeug beschädigt und anschließend geflüchtet.

Meisenheim (ots)

Am Samstagnachmittag parkte eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW "Am Wehr" in Meisenheim. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wurde sie von Mitarbeiterinnen eines regionalen Ladengeschäftes darauf hingewiesen, dass sie eine frische Beschädigung im Bereich der hinteren Stoßstange an ihrem Fahrzeug hatte. Kurz zuvor wurde beobachtet, wie ein Wohnmobil in diesem Bereich rangierte. Ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Rangiermanöver und der entstandenen Beschädigung wurde vor Ort geäußert.

Die Polizei sucht zur Klärung des Sachverhaltes nach möglichen Zeugen, welche im Zeitraum von 16:00-17:00 Uhr eine mögliche Kollision zwischen zwei Fahrzeugen beobachtet haben.

Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell