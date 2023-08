Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschte Fahrzeugführer

Landstuhl (ots)

Mehrere betrunkene Autofahrer hat die Polizei in der letzten Nacht aus dem Verkehr gezogen. Die Polizeiinspektion hat zu unterschiedlichen Uhrzeiten und an verschiedenen Örtlichkeiten Verkehrskontrollen durchgeführt.

In der Bahnstraße in Landstuhl wurde am frühen Samstagmorgen bei einem 28-jährigen VW Fahrer intensiver Atemalkoholgeruch festgestellt. Der Fahrer aus dem benachbarten Saarland wurde zum Atemtest gebeten, was ein Ergebnis von 1,86 Promille ergab. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Kurze später stellten Polizeibeamte bei einer Fahrzeugkontrolle in der Saarbrücker Straße drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bei dem 33-jährigen Saarländer reagiert positiv auf die Stoffgruppen THC und Kokain. Wegen dem Verdacht des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Letztendlich geriet in der Langwiedener Straße ein 28-jähriger Chevrolet Fahrer ins Visier einer Funkstreife. Der PKW wurde gestoppt und kontrolliert, aus dem Innenraum strömte Alkoholgeruch. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest auf der Dienst-stelle ergab einen Wert von 0,8 o/oo. Da der Mann keinen Wohnsitz in Deutschland wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten, sein Führerschein sichergestellt. |pilan

