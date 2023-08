Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstähle aus Verkaufsautomat

Bruchmühlbach (ots)

In jüngster Vergangenheit wurden aus der "MetzBox" in Bruchmühlbach vermehrt Waren entnommen. Dabei handelt es sich um einen dort aufgestellten Verkaufsautomaten. Am späten Donnerstagabend wurden erneut Personen durch eine Zeugin wahrgenommen, welche sich an dem Gerät zu schaffen machten. Diese verständigte daraufhin die Polizei, wodurch es zur Festnahme der "Automatenaufbrecher" kam. Als Täter konnten vier Jugendliche identifiziert werden. Auf diese kommt nun ein Strafverfahren zu.|pilan.wi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell