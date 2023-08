Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht zum Freitag fiel einer Streife der Polizei Rockenhausen ein blauer Audi auf, der in Winnweiler unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer, ein amtsbekannter 44-Jähriger aus dem nördlichen Donnersbergkreis, offenbar deutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand. Dass er keinen Führerschein hat, räumte der Fahrer sofort ein. Allerdings befanden sich an dem Pkw auch entstempelte Kennzeichen, die noch nie auf dieses Fahrzeug ausgegeben waren. Wo die Kennzeichen, die eigentlich auf diesen noch zugelassenen Pkw gehören abgeblieben sind, muss noch ermittelt werden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. /pirok

