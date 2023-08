Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit Fahrrad betrunken in Gegenverkehr

Kusel (ots)

Am Montagabend gegen 20:20 Uhr wird die Polizeiinspektion Kusel über einen offensichtlich betrunkenen Fahrradfahrer im Stadtgebiet informiert. Dieser kollidierte in der Gartenstraße mit einem entgegenkommenden PKW. Aufgrund zuvor klar erkennbarer Schlangenlinien seitens des Fahrradfahrers, konnte der entgegenkommende PKW sein Tempo noch derart verringern, dass es trotz eines leichten Zusammenstoßes zwischen ihm und dem Fahrradfahrer zu keinen schwerwiegenden Verletzungen kam. Anschließend stand der zuvor gestürzte Zweiradfahrer auf und fuhr mit seinem Fahrrad auf die Fritz-Wunderlich-Straße in Fahrtrichtung Konken. Hierbei wurde er durch seinen vorherigen Unfallgegner verfolgt. Etwa in Höhe der dortigen Jet-Tankstelle dürfte der weiterhin stark Schlangenlinien fahrende Fahrradfahrer erneut einen entgegenkommenden, derzeit unbekannten PKW gestreift haben. Kurz darauf konnte der Fahrradfahrer durch die eingesetzten Polizeibeamten aus dem Verkehr gezogen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund einer Straßenverkehrsgefährdung. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Vorfall lediglich leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise, insbesondere mit Hinblick auf den derzeit noch unbekannten Personenkraftwagen, nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

