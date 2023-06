Polizei Münster

POL-MS: Polizei informiert zum Thema Ferienreiseverkehr auf der Rast- und Tankanlage Tecklenburger Land Ost an der A 1

Münster (ots)

Am Freitag (16.06.) informieren die Verkehrssicherheitsberater des Kommissariats Verkehrsunfallprävention und Opferschutz in der Zeit von 9 bis 14 Uhr auf der Rast- und Tankanlage Tecklenburger Land Ost an der Autobahn 1 zu wichtigen Themen im Zusammenhang mit dem zunehmenden Reiseverkehr in den Sommerferien.

Bei der Informationsveranstaltung liegt der Themenschwerpunkt auf der Frage, wie Urlauber sicher an ihr Ziel kommen. Zudem wird eine Fahrzeug-Checkliste vorgestellt, richtiges Verhalten im Stau, in Baustellen und bei Pannen und das Bilden einer Rettungsgasse erklärt. Weitere Themen sind die Notwendigkeit von ausreichend Pausen, die Routenplanung und Ladungssicherung.

Alle Verkehrsteilnehmer sind herzlich eingeladen.

