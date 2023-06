Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall nach Reifenplatzer auf der A31 - Pkw-Fahrerin leicht verletzt

Münster/Legden (ots)

Am Freitagabend (09.06., 19:30 Uhr) hat eine 26-jährige Pkw-Fahrerin nach einem Reifenplatzer auf der Autobahn 31 bei Legden die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist dabei leicht verletzt worden.

Die 26-Jährige war zusammen mit ihrem Hund in ihrem Mini Cooper in Richtung Emden unterwegs, als der linke Vorderreifen platzte. Sie verlor die Kontrolle über ihren Pkw. Dieser prallte mehrfach in die rechtsseitigen Schutzplanken, bevor er entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Wieso der Reifen geplatzt ist, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen war der Zustand der Reifen des Pkw in Ordnung.

Rettungskräfte brachten die junge Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ihr tierischer Mitfahrer blieb unverletzt und wurde von den eingesetzten Beamten mit zum Autobahnstützpunkt Heek genommen, wo er kurze Zeit später von Familienangehörigen der 26-Jährigen in die Arme geschlossen werden konnte.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell