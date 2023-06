POL-MS: Nach Unfall in Gievenbeck Verletzte außer Lebensgefahr - Polizei ermittelt wegen Verdacht des verbotenen Kraftfahrzeugrennens - weitere Zeugen gesucht

Münster/Legden (ots) - Am Freitagabend (09.06., 19:30 Uhr) hat eine 26-jährige Pkw-Fahrerin nach einem Reifenplatzer auf der Autobahn 31 bei Legden die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und ist dabei leicht verletzt worden. Die 26-Jährige war zusammen mit ihrem Hund in ihrem Mini Cooper in Richtung Emden unterwegs, als der linke Vorderreifen platzte. Sie verlor ...

mehr