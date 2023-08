Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Roller nach Diebstahl abgestellt und fußläufig geflüchtet.

Krottelbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:40 Uhr wurde in der Bubacher Straße ein Roller der Marke "Kreidler" entwendet. Das Kleinkraftrad war mittels einer Eisenkette in einer dortigen Hofeinfahrt gesichert. Nach Durchtrennen der Kette schob der Täter den Roller ca. 50 Meter weiter und stellte ihn ab. Durch einen Zeugen wurde der Eigentümer auf den Diebstahl aufmerksam gemacht. Bei Eintreffen des Eigentümers floh der Täter fußläufig. Der Täter habe eine schlanke Figur, sei ca. 180cm groß und dunkle Haare. Getragen habe er einen schwarzen Kapuzenpullover, blaue Jeans sowie weiße Sneakers. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de zu melden.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell