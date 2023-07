POL-IZ: 230724. 7 Landscheide: Katzenbabys ausgesetzt, Polizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz

Heide (ots) - Am Samstagabend sind in Heide drei Personen in Streit geraten. Dieser gipfelte in einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-Jährigen, der leichte Verletzungen erlitt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Kurz vor 23.00 Uhr hielt sich der Geschädigte in einem Club am Schumacherort auf. Dort traf er auf zwei Männer mit denen er zunächst verbal ...

mehr