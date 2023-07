POL-COE: Coesfeld, Lette, L600/ Lkw beschädigt Bahnschranke

Coesfeld (ots) - Ein 15-jähriger Jugendlicher führte am Dienstag (25.07.) gegen 19 Uhr ein Pferd an einem Seil über die Straße Stevern. Zur selben Zeit befuhr ein 57-jähriger Radfahrer mit seinem Rennrad die Straße. Der Radfahrer fuhr in das Seil und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: ...

