Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, B474/ Autos zusammengestoßen

Coesfeld (ots)

Bei Lette sind am Mittwoch (26.07.23) zwei Autos auf der B474 zusammengestoßen. Gegen 7.25 Uhr war eine 24-Jährige Autofahrerin aus Reken auf der Straße Am Isinghove unterwegs. Sie wollte von da die B474 in Richtung Rorup überqueren. Als sie in die Kreuzung einfuhr, kollidierte sie mit einem von links kommenden 35-Jährigen Coesfelder. Er befuhr die Bundesstraße mit seinem Auto in Richtung Dülmen. Darin saßen noch eine 38-jährige Frau aus Coesfeld und drei Kinder. Alle Beteiligten kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Wie sich im Nachhinein herausstellte, blieben die Kinder unverletzt. Die Polizei leitete den Verkehr während der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbei.

