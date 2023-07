Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Stevern/Ungewöhnlicher Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Ein 15-jähriger Jugendlicher führte am Dienstag (25.07.) gegen 19 Uhr ein Pferd an einem Seil über die Straße Stevern. Zur selben Zeit befuhr ein 57-jähriger Radfahrer mit seinem Rennrad die Straße. Der Radfahrer fuhr in das Seil und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

