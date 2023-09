BPOLI-OG: Bundespolizei stellt unbefugte Gleisüberschreitung fest

Rheinau/Rheinmünster/Iffezheim (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben über das Wochenende mehrere gesuchte Straftäter verhaftet. Bereits am vergangen Freitag nahmen die Beamten einen zweifach gesuchten Mann fest. Dieser wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang in Rheinau angetroffen. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen unerlaubtem Aufenthalt ohne Aufenthaltstitel und unerlaubter ...

