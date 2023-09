BPOLI-OG: Widerstand geleistet

Rheinau/Rheinmünster/Iffezheim (ots) - Die Beamten der Bundespolizei haben über das Wochenende mehrere gesuchte Straftäter verhaftet. Bereits am vergangen Freitag nahmen die Beamten einen zweifach gesuchten Mann fest. Der 25-jährige gambische Staatsangehörige wurde in einem grenzüberschreitenden Fernreisebus am Grenzübergang in Rheinau angetroffen. Gegen ihn bestanden zwei Haftbefehle wegen unerlaubtem Aufenthalt ...

mehr