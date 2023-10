Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Tierabwehrspray bedroht

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Fackelrondell zu einer Bedrohung. Ein 21-jähriger Mann rief die Polizei zu Hilfe. Nach seinen Angaben habe eine Person mit einem Gegenstand, der einer Waffe glich, auf Umherstehende gezielt. Danach stieg der Unbekannte in ein Auto und fuhr davon. Polizeibeamte trafen den Wagen in der Richard-Wagner-Straße an und kontrollierten die Insassen. Im Handschuhfach des Fahrzeugs fanden die Ordnungshüter ein Tierabwehrspray, das die Form einer Pistole hatte. Den Gegenstand stellten sie sicher. In dem Auto saß ein 24-jähriger Mann, auf den die Beschreibung des Zeugen passte. Er muss sich jetzt in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung rechtfertigen. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell