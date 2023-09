Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Polizei sucht unfallbeschädigten Ford-Mondeo

Weiskirchen (ots)

Einen im Heckbereich beschädigten Ford-Mondeo mit vermutlich osteuropäischem Kennzeichen sucht die Polizeiinspektion Nordsaarland. Der Fahrer dieses Wagens verursachte am 22.09.2023 zwischen 19.45 Uhr und 20.45 Uhr in Weiskirchen einen Verkehrsunfall. Er rammte in der Konfelder Straße einen dort an einem chinesischem Lokal geparkten Pkw von roter Farbe. Anschließend flüchtete der Fahrer von der Unfallstelle. Am Unfallort blieben vom Mondeo eine Zierleiste und Teile einer roten, zerbrochenen Heckleuchte aus Plastik zurück. Die Polizeiinspektion erbittet Hinweise zu dem Fahrer bzw. zum Standort des beschädigten Ford-Mondeo unter der Telefonnummer 06871 90010. Wer kennt ein solches Fahrzeug?

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell