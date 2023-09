Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Dreister Diebstahl am Losheimer Stausee

Losheim am See (ots)

Einen Böschungslöffel für einen Minibagger entwendeten bisher Unbekannte von einer Baustelle am "Parkplatz Westufer" des Losheimer Stausees. Mitarbeiter einer dort tätigen Baufirma bemerkten am 19.09.2023 um 07.30 Uhr, dass der dort gelagerte Böschungslöffel fehlte. Der Löffel ist von schwarz roter Farbe und hatte zwei Hydraulikschläuche. Er lag in einem umzäunten Bereich auf dem Boden und war zusätzlich noch mit einer Kette und einem Schloss gesichert. Es ist davon auszugehen, dass die Diebe den Böschungslöffel mittels eines Krans anhoben oder mit einem anderen Bagger verbanden und so von der Baustelle entfernten. Die Tatzeit liegt demnach zwischen dem 18.09.2023, 10.30 Uhr und dem 19.09.2023, 07.30 Uhr. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise zu den Tätern bzw. zum Verbleib des Böschungslöffels unter der Telefonnummer 06871 90010. Wer hat im genannten Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen am Parkplatz Westufer gemacht? Wo befindet sich neuerdings ein solcher Böschungslöffel, der zuvor noch nicht da war?

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell