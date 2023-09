POL-Nordsaarland: Folgenschwerer Motorradunfall auf der L147

Losheim am See (ots) - Offenbar ohne Haftpflichtversicherung und ohne Zulassung ist derzeit der Fahrer eines Geländemotorrades in Losheim am See unterwegs. Das betreffende Motorrad wurde zunächst am 23.08.2023 um 22.10 Uhr auf der B 268 zwischen Losheim am See und Britten in Fahrtrichtung Britten festgestellt. Die zweite Sichtung der Geländemaschine erfolgte am 06.09.2023 um 17.31 Uhr in Losheim am See in der Straße ...

