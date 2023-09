Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Ohne Haftpflichtversicherung unterwegs

Losheim am See

Offenbar ohne Haftpflichtversicherung und ohne Zulassung ist derzeit der Fahrer eines Geländemotorrades in Losheim am See unterwegs. Das betreffende Motorrad wurde zunächst am 23.08.2023 um 22.10 Uhr auf der B 268 zwischen Losheim am See und Britten in Fahrtrichtung Britten festgestellt. Die zweite Sichtung der Geländemaschine erfolgte am 06.09.2023 um 17.31 Uhr in Losheim am See in der Straße "Zum Stausee". Von dieser Fahrt existiert ein Video. Beschreibung des Kraftrades: kleineres Modell keine Beleuchtungseinrichtung kein Kennzeichen Farbe weiß und schwarz Beschreibung des Fahrers: vermutlich männlich helles T-Shirt und helles Hose schwarzer Helm Der Fahrer trug um den Oberkörper eine schwarze Brusttasche. Gegen die noch unbekannte Person leiteten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Nordsaarland Strafverfahren ein, unter anderem wegen des Verdachts von Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz. Dies deshalb, da im Falle eines Unfalls keine Versicherungsleistungen an den Geschädigten zu erwarten sind. Es ist anzunehmen, dass der Fahrer aus dem Bereich Losheim am See bzw. dem nördlichen Saarland stammt. Die Polizeiinspektion Nordsaarland erbittet Hinweise auf den Fahrer und auch zum derzeitigen Standort des Geländemotorrades unter der Telefonnummer 06871 90010.

