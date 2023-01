Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Erpolzheim) - Rollladen hochgeschoben

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 10.01.2023 gegen 18:00 Uhr wurde der Rollladen einer Wohnung Am Erlengarben in Erpolzheim durch eine bislang unbekannte Person nach oben geschoben. Die 50-jährige Bewohnerin saß gerade in ihrem Wohnzimmer vor dem Fernseher, als plötzlich der Rollladen ihres Wohnzimmerfensters nach oben geschoben wurde. Kurz darauf habe die Person diesen wieder nach unten fallen lassen. Dabei habe es einen lauten Knall gegeben. Ob es sich hierbei um eine Vorbereitungshandlung für einen möglichen Einbruch handelte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

